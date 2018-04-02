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Adıyaman’da kablo hırsızı suç üstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sondaj kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında Besni’ye bağlı Üçgöz Köyü Değirmendere mevkiinde Abuzer Yılmaz ve Mehmet Dağ isimli çiftçilere ait sondaj kablolarını çalmaya çalışan M.K.’yi suçüstü yakaladı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sondaj kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında Besni’ye bağlı Üçgöz Köyü Değirmendere mevkiinde Abuzer Yılmaz ve Mehmet Dağ isimli çiftçilere ait sondaj kablolarını çalmaya çalışan M.K.’yi suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın aracında yapılan aramalarda yaklaşık 50 metre uzunluğunda da sondaj kablosu ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şahsın Adıyaman merkezde hurdacılık işi yaptığı daha önceden hırsızlık gibi olaylardan çok sayıda sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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