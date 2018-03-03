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Adıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 21:00 | Son Güncelleme

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 850 paket kaçak sigara ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü kaçakçılara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Adıyaman merkezde bir iş yerinde arama yaptı.

Adıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 850 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü kaçakçılara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Adıyaman merkezde bir iş yerinde arama yaptı. Polisin yaptığı aramada 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İşyerinde ele geçirilen kaçak sigarayla ilgili olarak A.D isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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