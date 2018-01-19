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Adıyaman'da kar maskeli market soygunu

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 7 saat önce

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, yüzü maskeli bir kişi, girdiği markette çalışanları tüfekle tehdit edip, kasalardaki paraları alarak kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir zinri marketin şubesine giren yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi, elindeki tüfeği doğrulttuğu 2 çalışanı tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Paraları alan soyguncu, kaçtı. Market çalışanların ihbarıyla gelen polisler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek soyguncunun yakalanması için çalışma yaptı. Kasadaki paraların miktarının ise yapılacak sayımdan sonra belirleneceği öğrenildi.

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