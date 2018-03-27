Adıyaman’da karı koca karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde ikamet eden Mehmet ve Remziye Avcı çifti sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bir süre sonra zehirlendiklerini fark eden çift, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çift, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.