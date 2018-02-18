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Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 18:23 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin önce park halindeki otomobil ve motosiklete daha sonra kaldırımda yürüyen yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ekrem Ö.

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin önce park halindeki otomobil ve motosiklete daha sonra kaldırımda yürüyen yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ekrem Ö. idaresindeki 07 FLS 89 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağı yakınlarında sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan ve kime ait olduğu öğrenilemeyen 02 HU 790 plakalı motosiklet ile Ömer Arık’a, ait 02 HS 641 plakalı otomobille çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak ilerlemeye başladı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki Yakup Demir’e, çarptı. Kazada kaldırımda yürüyen Yakup Demir ile otomobil sürücüsü Ekrem Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yakup Demir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşam savaşı veren Yakup Demir’in kazadan dakikalar önce arkadaşlarıyla beraber yaptığı halı saha maçından çıktığı ve evine gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 2 yaralı

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 2 yaralı

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 2 yaralı

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 2 yaralı

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