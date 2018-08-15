Adıyaman'da mermer ocağını basan teröristlerle çatışma: 1 asker yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN kırsalında bir grup PKK'lı terörist, mermer ocağı şantiyesini basıp ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen askerleri taşıyan aracın, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada 1 asker yaralandı. Operasyon başlatılan bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenildi.
Merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde gece geç saatlerde bir grup PKK'lı terörist, kırsalda bulunan mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri bir arata toplayıp örgüt propogandası yapan teröristler daha sonra şantiyedeki iş makinelerini ateşe verip, kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlilerini taşıyan bir askeri araç, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre hasar gören araçtaki 1 asker yaralandı. Yaralı asker, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürdürüyor.
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