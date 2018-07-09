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Adıyaman'da minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Şeker yönetimindeki 02 M 0312 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, minibüste bulunan yolculardan Yusuf İlik ile Kıymet Çavuş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Kıymet Çavuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis, minibüs sürücünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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