Adıyaman'da minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Şeker yönetimindeki 02 M 0312 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, minibüste bulunan yolculardan Yusuf İlik ile Kıymet Çavuş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Kıymet Çavuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Polis, minibüs sürücünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...
Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz
Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum