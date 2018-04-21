Adıyaman’da moloz yangını

Adıyaman’da molozlar bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Adıyaman merkez Varlık mahallesi Meteoroloji Müdürlüğü yanındaki boş alandaki moloz yığınlarının bulunduğu yerde çıktı. Nereden çıktığı bilinmeyen yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü.