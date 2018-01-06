Adıyaman'da öğrencilere taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN'da, 9 ayrı okulun önünde öğrencileri taciz ettiği iddiası üzerine polis tarafından yakalanan M.R.G., adliyeye sevk edildi.
Kent merkezinde 9 okul önünde çocuklara cinsel tacizde bulunulduğu ihbarı üzerine polislerin oluşturduğu özel ekip çalışma başlattı. Okulların bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, taciz mağduru öğrencilerin bilgisine başvuran polis, şüphelinin M.R.G. olduğunu belirledi. Bu saptamanın ardından polisler şüpheliyi evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan M.R.G., öğleden sonra adliyeye sevk edildi.
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