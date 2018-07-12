Adıyaman'da ormanlık alanda yangın

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Karadağ ormanlık alanında çıkan yangında 10 hektarlık alan hasar gördü.

Karadağ'da ormanlık alanında öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye belediye ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle çam ve badem ağaçlar da sıçrayan yangını, 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına aldı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında 10 hektarlık alan zarar görürken, jandarma da güvenlik önlemi aldı.

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