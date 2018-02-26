Adıyaman’da otomobil takla attı: 5 Yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sibel Tekin idaresindeki 06 DB 7635 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Jandarma Karakolu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sibel Tekin (32), ile otomobilde bulunan Emine Ülkü Kutlu (19), Abdullah Can Kutlu (1), Zehra Özyalvaç (38) ve Yıldız Tırpan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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