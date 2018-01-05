Adıyaman'da otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN- Gölbaşı karayolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Ramazan Çelik yönetimindeki 02 AV 055 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada otomobilde bulunan Melek Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Ramazan Çelik ile otomobildeki Hüseyin Çelik, Ayşenur Çelik, Cihat Çelik ve Adile Çelik ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen salık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Kazada ölen Melek Çelik'in cesedi ise otopsi için morga konuldu.
FOTOĞRAFLI
Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu
Hazinedar olayının ardından Kılıçdaroğlu'ndan çok ağır sözler!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama
Uçakta yanında uyuyan kadını taciz etti, inişte tutuklandı!
Fransa'da selamlaşma krizi: Her gün 73 kişiyle öpüşmekten bıktım!
Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku
Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Kurt kız büyüdü! İşte son hali
Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum