Adıyaman'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 4 yaralı (2)

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Adıyaman- Gölbaşı karayolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tarlaya devrilen ve Melek Çelik'in (35) öldüğü kazada yaralanan 5 kişiden Adile Çelik (36) de hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.
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