Adıyaman'da piknik dönüşü kaza: 8 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, piknikten dönenleri taşıyan panelvanın uçurumdan yuvarlaması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mahmut El Ensari Piknik Alanı'nda piknik yaptıktan sonra kent merkezine dönenleri taşıyan Mahmut Durmaz (20) yönetimindeki 01 UC 025 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce yuvarlanan araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Mahmut Durmaz ile birlikte Muhammed Yıldız (19), Beytullah Çelidçi (20), Doğukan Çetin (20), Yusuf Durmaz (18), Özgür Markaya (18), Abidin Durmaz (20) ve Hüseyin Durmaz (20) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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