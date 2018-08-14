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Adıyaman'da PKK'lı teröristler mermer şantiyesini ateşe verdi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 23:42 | Son Güncelleme

ADIYAMAN Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında, PKK'lı teröristler bir mermer şantiyesini ateşe verdi.

ADIAYAMAN (DHA) ADIYAMAN Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında, PKK'lı teröristler bir mermer şantiyesini ateşe verdi. Askeri aracın geçişi sırasında da teröristlerin yola döşediği el yapımı bomba infilak eti. Güvenlik güçlerinin sıcak temas sağladığı teröristlerle çatışma devam ediyor.

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