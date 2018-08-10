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Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 23:51 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Sait Şahin hayatını kaybetti.

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Sait Şahin hayatını kaybetti.
Kaza, Güdülge köyü yakınlarında meydana geldi. Sait Şahin yönetimindeki 63 AZ 746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Şahin, otomobilden dışarı fırladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Şahin'in cesedi, otopsi için Göçeri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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