Adıyaman’da silah kaçakçılarına operasyon

Adıyaman’da silah kaçakçılarına yönelik 19 iş yerinde yapılan denetimlerde silah ve mermiler ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren 19 iş yerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli markalarda 3 tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet Kalaşnikof, 1 adet bilye atar silah ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar, mermiler ve fişekler muhafaza altına alınırken, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 12 kişi serbest bırakılırken, 3 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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