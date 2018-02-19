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Adıyaman'da silah operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 22:16 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, bilye atar silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da silah operasyonu: 4 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, bilye atar silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 2 adrese operasyon düzenledi. Aranan adreslerde ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, bilye atar silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Ele geçirilen silah ve münimmata el koyan ekipler, isimleri açıklamayan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Adıyaman'da silah operasyonu: 4 gözaltıAdıyaman'da silah operasyonu: 4 gözaltı

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