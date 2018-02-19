Adıyaman'da silah operasyonu: 4 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, bilye atar silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 2 adrese operasyon düzenledi. Aranan adreslerde ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, bilye atar silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Ele geçirilen silah ve münimmata el koyan ekipler, isimleri açıklamayan 4 kişiyi gözaltına aldı.
FOTOĞRAFLI
Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...
Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin
Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez
Türkiye'yi art arda sarsan haberlerle ilgili hükümet harekete geçti
Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...
Alacağını istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur
Selahattin Demirtaş'a kötü haber
Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları
Bu fotoğraflar kafaları allak bullak ediyor
Türk kadın pilot sanal alemi salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum