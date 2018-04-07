Adıyaman’da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Kahta karayolu Beşpınar mevkiinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Mehmet Asnuk ve Mehmet Alan isimli iki kişi pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar sonucunda yaralandı. Her iki yaralı yanında bulunan yakınları tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri yaşanan olaya karışan ve iki kişinin ağır yaralanmasına neden olan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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