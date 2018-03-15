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Adıyaman’da tefecilere yönelik operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 şahsın evinde arama yaptı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Adıyaman’da tefecilere yönelik operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 şahsın evinde arama yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adıyaman merkezde tefecilik yaptıkları iddiasıyla Y.B., Ş.K., L.F., M.F., O.B. ve B.F. isimli şahısların evinde arama yaptı.
Aramada çok sayıda tapu evrakı ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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