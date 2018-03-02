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Adıyaman'da terör operasyonunda 2 Suriyeli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona çağırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da terör operasyonunda 2 Suriyeli tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona çağırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı eleştiren ve hakaret içeren paylaşım yaptıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu A.C. ile Ö.M.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.C. ile Ö.M.'nin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Adıyaman'da terör operasyonunda 2 Suriyeli tutuklandıAdıyaman'da terör operasyonunda 2 Suriyeli tutuklandı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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