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Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 13:04 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, geçen Perşembe günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklamaAdıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklamaAdıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklamaAdıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

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