HABER

Adıyaman'da terör propagandasına 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 15:08 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör propagandasına 5 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 5 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Adreslerinde yapılan örgütsel doküman ele ele geçirilen Ö.B., V.Y., H.D., İ.Y. ve H.H. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da terör propagandasına 5 gözaltıAdıyaman'da terör propagandasına 5 gözaltı

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...
Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Diyanet evlilik yaşına da el attı!Diyanet evlilik yaşına da el attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.