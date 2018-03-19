Adıyaman'da terör propagandasına 5 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 5 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Adreslerinde yapılan örgütsel doküman ele ele geçirilen Ö.B., V.Y., H.D., İ.Y. ve H.H. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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