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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Hacihalil köyünde, tabanca kaçakçılığı ve H.E. ile S.E.'nin adreslerinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, H.E. ve S.E.'ye ait evin bahçesinde 3 bin 750 kök kenevir ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği, 5 kilo esrar ve çalıntı motosiklet bulundu. H.E. ve S.E. gözaltına alındı. Bahçe ile evde ele geçirilen uyuşturucular ise Jandarma Komutanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

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