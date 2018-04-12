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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 silah ve terör örgütü dökümanları ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 silah ve terör örgütü dökümanları ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik kent merkezinde 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve tabanca ile terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda S.Ç., M.Ö., Ş.Ç. ve B.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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