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Adıyaman'da uyuşturucudan 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da polis tarafından iki adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucudan 2 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da polis tarafından iki adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 2 adrese operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde ruhsatsız 1 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Tüfek ve uyuşturucuya el konulurken, M.T. ve Y.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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