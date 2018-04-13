Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik dün kent merkezindeki 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve tabanca ile terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, S.Ç., M.Ö., Ş.Ç. ve B.B. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç., Ş.Ç. ve B.B. tutuklanırken, M.Ö. ise serbest bırakıldı.

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