Adliye binasından düşen şahıs öldü

Mardin’de adliye binasının üçüncü katından düşen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Mardin Adliyesinde 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bedrettin Yılmaz adlı şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle üçüncü kattan düşerek, beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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