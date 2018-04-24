Adliye çıkışında eşini bıçakladı

Adıyaman’da bir şahıs, adliye çıkışında tartıştığı dini nikahlı karısını bıçakladı.

Olay, Adıyaman merkez Atatürk Caddesi Belediye önünde meydana geldi. A.A. ile dini nikahlı karısı M.K. adliyeden çıktıktan sonra tartışmaya başladı. A.A. yanındaki bıçağı çıkartarak, eşini kalçasından bıçakladı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın şüphelisi A.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.