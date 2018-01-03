Adliye ek binasında baca yangını

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi ek binasının altındaki bir lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bugün saat 13.00 sıralarında 1593 Sokak'ta bulunan, 8 katlı İzmir Adliyesi ek binasının altındaki lokantanın bacasında küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binanın terasındaki baca girişine su tutarak alevleri söndürdü. Yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
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