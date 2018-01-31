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Adliye lojmanlarına saldırı düzenleyen terörist örgütü üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 17:51 | Son Güncelleme

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 13 Haziran 2016 tarihinde hâkim ve savcı lojmanlarına yönelik bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü Maoist Komünist Partisi-Halkın Kurtuluş Ordusu (MKP-HKO) üyesi, 'Lenko' kod adlı Umut Deniz Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ovacık'ta 13 Haziran 2016'da meydana gelen ve 2'si polis, 11 kişinin yaralanmasına neden olan, bombalı yüklü araçla yapılan saldırının faili olarak İstanbul'da yakalanan MKP-HKO üyesi 'Lenko' kod adlı Umut Deniz Şen, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde savcılığa çıkarıldıktan sonra tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Umut Deniz Şen, 'terör örgütü üyesi olmak', 'bombalı eylem düzenlemek', 'yol kesmek suretiyle silahlı yağma', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından tutuklandı.

Umut Deniz Şen'in ifadesinde, Ovacık'taki saldırının düzenlendiği dönemde, Tunceli kırsalında bulunan PKK ile diğer sol terör örgütlerinin eylem birliği yaptığını söyledi. Şen, savcı ve hâkim lojmanlarına yapılan saldırıyı PKK, MKP ve MLK ile TKP/ML TİKKO örgütlerinin birlikte planlayarak gerçekleştirdiklerini, kendisinin de Tunceli kırsalında silahlı faaliyet yürüten MKP-HKO örgütünün üyesi olduğunu itiraf etti.

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