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Adliye önünde ‘katil’ gerginliğine polis müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 22:41 | Son Güncelleme

Edirne’ye bağlı Enez ilçesinde bir kişinin ölümüyle ilgili yakalanan 2 zanlıya tepki için adliye önünde toplanan kalabalığa polis müdahale etti.12 Mart gecesi Enez Limanı’nda balık lokantası işleten Halil Çayır’ı bıçakla öldüren ve Balıkesir’de yakalanan D.B.

Edirne’ye bağlı Enez ilçesinde bir kişinin ölümüyle ilgili yakalanan 2 zanlıya tepki için adliye önünde toplanan kalabalığa polis müdahale etti.
12 Mart gecesi Enez Limanı’nda balık lokantası işleten Halil Çayır’ı bıçakla öldüren ve Balıkesir’de yakalanan D.B. (25) ve T.Ç. (22) isimli iki zanlı Enez Adliyesine getirildi. Zanlıların adliyeye getirildiğini duyan kalabalık bir grup adliye önünde toplanarak katil zanlılarını linç etmek istedi. Emniyet ekipleri de adliye önünde adeta etten duvar örerek vatandaşların içeriye girmesini engelledi.
Olayların büyüme ihtimali üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edirne’den takviye destek istendi. Dağılın uyarısına rağmen kalabalık dağılmayınca polis tazyikli suyla müdahale etti. Kalabalık içerisinden bazı kişilerin adliye kapısında barikat oluşturan polislere taş atması ve taşların camlara isabet ederek kırılması üzerine polis gruba biber gazıyla müdahale etti.
Öfkeli kalabalık da zaman zaman çöp konteynerleriyle yolu kapatmak istedi. Yaklaşık 3 saat süren olaylar sonrasında, çok sayıda polisin kontrolünde cinayet zanlıları adliyeden çıkartıldı. Havanın kararmasının ardından kalabalık dağıldı.

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