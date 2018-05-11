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Adliye önünde otomobilini ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 17:12 | Son Güncelleme

MERSİN'de, adliye önünde otomobilini ateşe veren sürücü korku dolu anlar yaşattı.

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, adliye önünde otomobilini ateşe veren sürücü korku dolu anlar yaşattı. El freni çekilmeyen araç, diğer otomobillerin yanına ilerlerken, yangına çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Olay, merkez Akdeniz ilçesi Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobili ile seyir halindeyken adliye binasının hemen yanındaki cadde üzerinde duran Mehmet Emin F., ilk önce bağırmaya başladı. Ardından aracını ateşe veren sürücü, "Adalet yok mu sizde?" diye bağırmaya devam etti. Psikolojik sorunlarının olduğu ifade edilen sürücü, çevrede korkulu anlar yaşanmasına yol açtı. El freni çekilmeyen yanan araç, bir süre sonra hareket ederek park halindeki araçlara çarparak durdu. Yanan araca vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etti. Olay yerine gelen polis, şoförü gözaltına alırken, vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Vatandaşın kullandığı yangın tüpü bitince, trafik polisi de motosikletindeki yangın tüpü ile yanan araca müdahale etti. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı tamamen söndürüp soğutma çalışması yaptı. Yaşanan olay, vatandaşlar tarafından saniye saniye çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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