Adliyenin merdivenlerinde can verdi

Bursa Adliyesi’ne ifade vermek için gelen 50 yaşındaki Dilek O. adliye çıkışı merdivenlerde kalp krizi geçirdi. Olay yerinde kalp atışlarının durduğu öğrenilen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa’da geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek kollarını kıran Dilek O. olayla ilgili ifade vermek üzere Bursa Adliyesi’ne geldi. Konuyla ilgili ifade veren Dilek O. öğleden sonra saat 14.30 sıralarında adliyeden ayrıldı. Adliyenin girişindeki merdivenlerden indiği sırada fenalaşan kadın merdivenlere yığıldı. Beraberindeki yakınlarının çığlıkları üzerine olay yerine çok sayıda vatandaş akın etti. Yerde yatan kadına ilk müdahaleyi adliye doktoru yaptı. Daha sonra 112 Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis olayın ardından adliye merdivenlerinde inceleme yaptı. Dilek O.’nun olay yerinde kalbinin durduğu belirtildi. Tahkikat sürüyor.
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