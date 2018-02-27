Adliyeye çıkarılan 4 esnaftan 1’i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan H.V. tutuklandı.

FETÖ terör örgütünün, sohbet ve oturma gruplarına katılan, örgüte himmet bağış adı altında örgüte finans sağlayan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanan A. C. K. , E. O. , E. B., H. V. bugün Adliyeye çıkarıldı. A. C. K. , E. O. , E. B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.V. tutuklandı.