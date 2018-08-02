Adliyeye kucaklarında bebekleriyle gelen hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir evden 3 bin TL para ile 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye kucaklarında bebekleri ile getirildi.
Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanda D.G.'nin dairesine giren Gülbahçe U. ve Burcu D., evde bulunan 3 bin TL para ve 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 10 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledikten sonra şüphelilerin 20 suç kaydı bulunan Gülbahçe U.(23) ve Burcu D. olduğunu belirledi. Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki kadın da adliyeye kucaklarında bebekleriyle getirildi. Nöbetçi, mahkemeye ifade veren kadınlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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