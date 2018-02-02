Adliyeye sevk edilen 13 uyuşturucu şüphelisinden 9'u tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, yaklaşık 1.5 ton skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirilen operasyon kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Urla'nın kırsal Demircili Mahallesi'nde geçen pazartesi günü düzenlenen operasyonda, Yunan adalarından Türkiye'ye yatla getirildiği tespit edilen ve genetiği değiştirilmiş esrar olan 1.5 ton skunk ele geçirildi. Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, 9 kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 9'u dün gece saatlerinde tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüpheliler arasında, Yunan adalarından, lüks yatla Türkiye'ye getirildiği tespit edilen uyuşturucu sevkiyatının uluslararası bağlantısını sağlayan Arnavutluk uyruklu, 'Dany' lakaplı A.Ş.'nin de olduğu öğrenildi.
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