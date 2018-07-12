Adnan Oktar grubuna Kandilli'deki villada yapılan operasyon helikopter kamerasında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ADNAN Oktar grubuna yönelik olarak dün Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen villaya ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı. Görüntülerde villanın girişinde polisler ve gözaltına alınanların yere yatırıldıkları görülüyor.

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