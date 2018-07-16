HABER

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 22:06 | Son Güncelleme

Adnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özgül, "Cinsel hayatına şahit olmadım. Adnan Oktar cinsellikle ilgili işlerin içinde çok fazla olmak istiyor ama olamıyor. Bu nedenle de farklı yöntemler kullanıyor diye anlıyorum." dedi.

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyon haberlerinin ardından, bu örgütten 2017 yılında kaçan Ceylan Özgül ve ve Fırat Develioğlu, Fatih Altaylı’nın sunduğu Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programında, soruları yanıtladı.

Fırat Develioğlu, “1986’da sıradan bir ailenin çocuğu olarak dini öğrenmek için bu gruba katıldım. Sonra 90’lı yıllara kadar böyle sürdü. Kızların elini bile sıkmıyorduk. 90’lardan sonra olaylar değişmeye başladı. İlk başta dinden başka bir şey yoktu kafamızda. 90’lı yıllardan sonra yapı değişti. Olayın suç örgütü yapısına doğru gittiğini gördükten sonra 1999’da bu yapıdan ayrıldım." diye konuştu.

"BANA KARŞI YAPILAN DA CİHAT"

Fırat Develioğlu, "Bu iftiraların aynı mağduru benim. Benim için de iftiralar atılıyor. Bana karşı yapılan da cihat. Ben kafirim onların gözünde." dedi.

“ADNAN OKTAR’IN MEHDİ OLDUĞUNA İNANIYORDUK”

Develioğlu, "Adnan Hoca’nın mehdi olduğuna inanıyorduk. Cihat ve zekat yöntemiyle gençler kandırılıyordu. Her şey dini bir mantığa oturtuluyordu." diye konuştu.

ozgul

"GENÇLİK HATASI, GİRDİK ZAMANINDA"

Develioğlu, "Benim örgütün içerisinde bulunduğum zamanlarda bu sivil toplum örgütü şeklindeydi. O mahkemede ilk beraat çıktı sonra mahkeme bozdu. Örgüt o aşamaya gidiyordu, bu hissediliyordu. Tamam hissediliyor, düzgün bir yapı değil. İyi işleyen bir şey değil, bir iyilik çıkmaz. Gençlik hatası. Girdik zamanında." diye konuştu.

"BEN KURBAN TARAFTA BULUNDUM"

Oktar grubu hakkında bilgi veren Develioğlu, "Projeli cemaatler belli ikna metotları oluyor. Bunlar pek bildiğimiz konular değil. Ben orada kurban tarafta bulunduğum için... Kuran'a davet argumanlar kullanılınca Türk insanının boynu kıldan ince. Mimaer Sinan Üniversitesi'nden ağırlıklı insanlar vardı. Kuurlduğunda. Görüş ayrılığına düştüler, ayrıldılar. Kuran'ı yorumlamada onlar ehli sünnet kaynaklar ile yorumlamayı savundu, Adnan Hoca'nın bu işine gelmedi. Önünü kesiyordu gibi görüyorum" diye konuştu.

"AKLINIZI LİDERE TESLİM EDİYORSUNUZ"

Develioğlu, "Sık dokulu örtgütlerden 'ben ceketimi alıp çıkıyorum' diyemiyorsunuz. Bu FETÖ'de de böyle Aklınızı lidere teslim ediyorsunuz, siz siz değilsiniz. Kendinizi koruyarak çıkıyorsunuz. Buna rağmen hedef oldum. Yapacak bri şey yoktu, örgüt suça gidiyordu.Tamamı bu konu ile hasır neşir olmuştur. Bunlar duyulmuştur. Onlar o nesil ile de kesilmiş şeyler. 100 bin kişi olmuş olması gerekir dedim. Yanımızda çok kişi olsun, güç odağı olalım. Bizim beklediğimzi refleks hareketi büyütmek. Bugün 230 kişi, 220 kişi var. Ben burada büyüteyim değil ben yaşayayım görüyorum" dedi.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI

-Dışarıdan bakılınca örgütün seks tarikatı gibi bir hali var. Sanki burada muazzam seks olayları varmış gibi bir algı oluşuyor. Bazı ifadelere baktığımız da cinsel ilişki sırasında kapılar açık tutulurdu, içeri giren çıkan olurdu, bunlar videoya alınırdı, bunlar izlenirdi bunların hepsi doğru mu?

Özgül, "Bu gruplardan 1-2'si örgüte bu şekilde (seksle) kazandırılmış. Cinsel istismar örgütün kulandığı köleleştirme yöntemi. Size her türlü bilgi açıklanmıyor." dedi.

-Adnan Oktar'ın geçmişi nedir, hangi aileden çıkmıştır, nereden gelmiştir?

Develioğlu, "Talebeleri vardır. Bazılarıyla 1 saat, 2 saat bazı talebeleriyle 14- 15 saat otururdu. Kurtuluş Lisesi'ni bitirdi. Güzel sanatlara girdi orada da okumadı. Askerlikten kurtulmak için. Bir tahsili yok. üniversiteyi askere gitmemeek için araç olarak kullanmış. Ressam diyorlar. Mimar Sinan'a kayıt yaptırmış ona a gitmemiş. " diye konuştu.

ADNAN OKTAR'IN CİNSEL HAYATI

-Adnan Oktar'ın cinsel hayatıyla ilgili birçok sey söylendi, nedir bu?

Özgül, "Son zamanlardaki videolarında da göründüğü gibi ciddi bir sağlık sorunu var. Cinsel hayatına şahit olmadım. Adnan Oktar cinsellikle ilgili işlerin içinde çok fazla olmak istiyor ama olamıyor. Bu nedenle de farklı yöntemler kullanıyor diye anlıyorum. Müridleri ile dığer kızlar arasıdna var tabi. Çok ilgileniyor, olmayı çok istiyor ama olamıyor da. Benim sömürülmem cinsel değil beyin yoluyla oldu. " dedi.

PARTNERSöylediklerinize gülüp geçiyorumSöylediklerinize gülüp geçiyorum
Çatıda müzik dinleyen genç itfaiyeyi alarma geçirdiÇatıda müzik dinleyen genç itfaiyeyi alarma geçirdi
Hatay’da orman yangını (2)Hatay’da orman yangını (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar Ceylan Özgül eski kedicik Ceylan Özgül cinsel ilişki Adnan Oktar grubu adnan oktar operasyonu adnan oktar cinsel ilişki

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza

'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza

İlginizi Çekebilir

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
aednan'ın en beğendiğim kedisiydi çok sahiplenmek istemişimdir.
Bilakis Bu Duruma Devletimiz Fevkalade Üzüldüğünden. Adnanı İçeri Almışlar.
Farklı yöntemleri nedir? herhalde oturup onları izliyordur. :D
Diğer Haberler
Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.