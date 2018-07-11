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Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyona Bodrum'da 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 13:02 | Son Güncelleme

BODRUM'da, Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan B.B.

Yaşar ANTER - Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan B.B. (39) adlı kadın, yaşadığı villada polis tarafından yakalandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak İstanbul merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 235 şüpheli arasında yer alan B.B. isimli kadının, Gümbet Mahallesi'ndeki villada erkek arkadaşı ile yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, villaya bu sabah operasyon düzenledi. B.B., gözaltına alındı. B.B.'den ele geçirilen çok miktarda döviz ve pasaport ile dizüstü bilgisayarına el konuldu. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öne sürülen B.B., işlemleri için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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