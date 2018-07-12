Adnan Oktar'a yönelik operasyonda aranan kadın Trabzon'da teslim oldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Antalya'da aranan S.Ş. adlı kadın, Trabzon'da polise gidip, teslim oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar ile beraber 235 kişiye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu iddia edilen S.Ş. adlı kadının Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki evine dün baskın düzenledi. Burada olmadığı belirlenen S.Ş.'nin, evi her zaman kullanmadığı ortaya çıktı. Yapılan aramada evdeki dizüstü bilgisayara el koyuldu.
Polisin arama çalışmaları sürerken S.Ş., bugün Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu.
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
Adnan Oktar ile ilgili mide bulandıran iddia!
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan flaş 'bedelli askerlik' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Hem kanser, hem hamile olduğunu öğrendi! Aldığı karar şoke etti
Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum