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Adnan Oktar'a yönelik operasyonda gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne getiriliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 10:09 | Son Güncelleme

ADNAN  Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı.

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor.

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