Adnan Oktar'a yönelik operasyonda gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne getiriliyor

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor.
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