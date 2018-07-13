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Adnan Oktar'ın villasına baskın anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

 ADNAN Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Oktar'ın Kandilli'deki villasına baskın anı polis kamerasına yansıdı.

Adnan Oktar'ın villasına baskın anı kamerada

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Oktar'ın Kandilli'deki villasına baskın anı polis kamerasına yansıdı. Özel harekat polisi desteğiyle villaya giren polisin içeridekileri gözaltına alması kameraya yansıyan görüntüler arasında.

Adnan Oktar'ın villasına baskın anı kamerada

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