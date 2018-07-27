HABER

Adramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'ndeki Adramytteion Antik Kenti'nde, yeni sezon kazıları başladı.

Adramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'ndeki Adramytteion Antik Kenti'nde, yeni sezon kazıları başladı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Özgen başkanlığındaki ekip, Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde kazı çalışmalarına yeniden başladı. M.Ö. 6'ncı yüzyılda Lidya kralı Alyates'in oğlu Adramys tarafından kurulduğu savunulan Adramytteion Antik Kenti'nde, 2018 yılı arkeolojik kazı çalışmalarında görev alan teknik ekip, Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Ziyarette kazı ekibi başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Özgen, Burhaniye Belediyesi Kuvva-i Milliye Kültür Müzesi Müdürü Esma Esin Mutlu ve kazı ekibi yer aldı.
ÖREN TARİHİ KAZILARLA ORTAYA ÇIKACAK
Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek kazı çalışmalarının gidişatı ve kurumlardan destek beklentilerine ilişkin Kaymakam Öner'e bilgi veren heyet, elde edilecek bulgular sayesinde ilçenin medeniyet olarak sahip olduğu geçmişin gün yüzüne çıkarılacağını belirtti.
Ziyarete ilişkin değerlendirme yapan Kaymakam Öner ise "Balıkesir ilinin gözde ilçelerinden olan Burhaniye'miz, denizi, zeytini, doğası ve tarihiyle bölgenin ender güzellikte olan ilçelerinden biridir. Bu yıl 7'ncisi yapılacak olan kazı çalışmaları sayesinde, ilçemizde geçmişte yaşamış medeniyetlerin kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması sağlanacak. Bu sayede ilçemizin tarihine yeni bulguların eklenmesini bekliyoruz. Bu sayede bir tarih turizmi potansiyeli oluşturmak istiyoruz. Kaymakamlık olarak Ören antik kent kazılarını, Koruma Amaçlı İmar Planı'nı ilgili kurum ve komisyonlarda takipçisi olacağız. Konuklarımıza, yapmış oldukları bilgilendirmeden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Adramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladıAdramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıHafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Yalova'da otomobilin çarptığı köpek kurtarılamadıYalova'da otomobilin çarptığı köpek kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.