HABER

AFAD su kuyusuna düşen yavru kedi için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

 KONYA’da tek katlı müstakil bir evin bahçesindeki 15 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.

AFAD su kuyusuna düşen yavru kedi için seferber oldu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA’da tek katlı müstakil bir evin bahçesindeki 15 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.
Merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak’ta Musa Sağır’a ait müstakil bir evin bahçesindeki boş su kuyusundan kedi sesi duyan ev sakinleri, durumu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bildirdi. Eve gelen ekipler 15 metre derinliğinde bulunan boş su kuyusuna indi. Halatla kuyuya inen AFAD görevlisi, zemininde bulunan su birikintileri arasındaki yavru kediyi kurtardı. Sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen yavru kedi ev sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

AFAD su kuyusuna düşen yavru kedi için seferber olduAFAD su kuyusuna düşen yavru kedi için seferber olduAFAD su kuyusuna düşen yavru kedi için seferber olduAFAD su kuyusuna düşen yavru kedi için seferber oldu

PARTNER'Zeynep artık benden daha meşhur''Zeynep artık benden daha meşhur'
Hendek'te iki kamyon çarpıştı: 1 yaralıHendek'te iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Karabük’te yollar göle döndü, kaya parçaları yola düştüKarabük’te yollar göle döndü, kaya parçaları yola düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.