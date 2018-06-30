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Afgan çoban, kadın oryantring sporcularına istismardan yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda antrenman yapan Finlandiyalı oryantring kadın sporcular J.N.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda antrenman yapan Finlandiyalı oryantring kadın sporcular J.N. (19) ile M.M.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Afganistanlı çoban Fahrettin Tacik'in (18) 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasında suçlamayı reddeden Tacik, "İki kadın dere kenarındaydı. Köpekler onlara saldırdı. Köpekleri uzaklaştırarak onları kurtardım" dedi.
Manavgat'a ocak ayında gelerek bir otele yerleşen 2'si erkek, 30 kişilik oryantiring sporcu kafilesi, Titreyengöl mevkii ve Oymapınar Mahallesi'ndeki ormanlık bölgelerde antrenman yapmaya başladı. Geçen yıl Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaparak Oymapınar Mahallesi'nde çobanlık yapan Afganistanlı Fahrettin Tacik, ormanda 'hedef bulma' antrenmanındaki sporcular J.N. ile M.M.A.'ya, iddiaya göre cinsel istismara kalkıştı. Önce M.M.A.'ya istismara kalkan, ancak genç sporcunun kaçmasıyla J.N.'ye yönelen Fahrettin Tacik, yakaladığı kızı yere yatırdı. J.N., kısa süreli boğuşmanın ardından Fahrettin Tacik'in elinden kurtuldu.
Sporcuların şikayeti üzerine Fahrettin Tacik, çalıştığı ağıla yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Fahrettin Tacik sevk edildiği Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nce 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
DOĞUM TARİHİNİ BİLEMEDİ
Tacik hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık Fahrettin Tacik, avukatı ve Farsça bilirkişi tercüman katıldı. Kimlik tespiti yapılırken, "Doğum tarihin nedir?" sorusuna Fahrettin Tacik, "Ben bilmiyorum, babam biliyor" diye cevap verdi. Doğum yerinin Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kenti olduğunu söyleyen Tacik, okuma yazmasının olmadığını kaydetti.
'KÖPEKLERDEN KURTARDIM'
Mahkeme başkanı tarafından hakkındaki suçlama okunarak, savunması sorulan Fahrettin Tacik, Farsça tercüman bilirkişi aracılığıyla; o gün orada 2'si erkek 27 veya 28 kişilik bir grup olduğunu belirterek, "2 kadın dere kenarındaydı. Köpekler onlara doğru saldırdı. Ben de gidip köpekleri getirdim. Köpekleri kadınlardan uzaklaştırarak onları kurtardım" dedi. Mahkeme başkanının kadınlardan birinin üzerinde GPS cihazı bulunduğunu ve cihazın verilere göre olayın olduğu yerde birkaç dakika durduğunun görüldüğünü anlatarak, "Sana neden böyle bir suçlama yapsınlar" sorusu üzerine sanık Fahrettin Tacik, "Bilmiyorum" diye cevap verdi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Verilen aranın ardından mahkeme başkanı, sanığın kimlik bilgilerinin kesinleştirilmesi için Afganistan makamlarından bilgi alınması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına, şikayetçilerin ifadelerinin alınması için yazılan yazının cevabının beklenmesine, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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