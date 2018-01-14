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Afgan genç, çıkan kavgada öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da Afganistan uyruklulardan oluşan iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Mustafa Kunduzi (31), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayın ardından 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İbrahim Gökçen Bulvarı, eski garaj yakınlarında, saat 01.30 sıralarında, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Afganistan uyruklulardan oluşan iki grup arasındaki kavga kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar, ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen ve durumu ağır olan Mustafa Kundizi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sopayla darbeleriyle yaralanan diğer 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.

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