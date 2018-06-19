HABER

Afgan genç gölette boğuldu, arkadaşları gözyaşı döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 14:45 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine Afganistan uyruklu Hayr Muhammed (24) serinlemek için girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi.

Afgan genç gölette boğuldu, arkadaşları gözyaşı döktü

Engin ÖZMEN/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine Afganistan uyruklu Hayr Muhammed (24) serinlemek için girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi. Arkadaşları, Muhammed'in başında gözyaşı döktü.
İstanbul'dan Afganistanlı dört arkadaşıyla birlikte Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gelen Hayr Muhammed, sıcak havadan bulanıp Kavacık köyü göletine girdi. Kısa süre sonra gözden kaybolan Muhammed'in arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ile Edirne AFAD ekipleri gölette arama yaptı. Dalgıçlar gölette Suriyeli gencin cesedine ulaşarak kıyaya çıkardı.
Arkadaşları ölen gencin cesedi başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed'in cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Afgan genç gölette boğuldu, arkadaşları gözyaşı döktüAfgan genç gölette boğuldu, arkadaşları gözyaşı döktüAfgan genç gölette boğuldu, arkadaşları gözyaşı döktü

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Eşi terk edince kendini bıçaklayıp, ev yaktıEşi terk edince kendini bıçaklayıp, ev yaktı
Hatay'a şehit ateşi düştüHatay'a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.