Afgan gence cinsel istismarda, 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, geçen yıl, cinsel istismarda bulunduğu arkadaşı Firuz Rahmani'yi (20) kendisine karşı koyduğu sırada boğarak öldüren, ardından istismarda bulunan Afganistan uyruklu Necip V. (41) ile ona yardım eden Muhsin Ö. (22) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
Olay, geçen yıl Ağustos ayında, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, aynı evde kalan Afgan uyruklu 3 arkadaş, bir inşaatta içki içtikten sonra gece saatlerinde eve döndü. Aynı yatakta uyuyan 3 kişiden Necip V., Firuz Rahmani'ye cinsel istismara kalkıştı. Necip V., kendisine direnen Rahmani'nin boğazını sıktı. Necip V., "Beni bırak" demesine rağmen Firuz Rahmani'nin boynunu sıkmaya devam etti. Rahmani hareketsiz kalınca da Necip V., cinsel istismarda bulundu.
Necip V. daha sonra öldüğünü anladığı Firuz Rahmani'nin cesedini, olup bitenleri izleyen arkadaşı Muhsin Ö. ile birlikte bir battaniye ile sokakta bulunan bir kamyonun önüne bırakarak kaçtı.
Olayın ardından yakalanıp tutuklanan Necip V. ile Muhsin Ö. hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianame, Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Her 2 sanık da 'bir suçu gizlemek için kasten adam öldürmek' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanacak.
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