Afgan gencin cinayet zanlısı adliyede

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 6 gün önce Afganistan uyruklu 4 genç arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ali Muhammadi (22) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınan Shahab S. (21) adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta geçen hafta cumartesi günü öğle saatlerinde, kent meydanındaki Selçuklu Parkı içindeki Kale Camisi ile Buruciye Medresesi arasındaki alanda, Afgan gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada Murtaza Sohrabi (23), Shahab S.ve Ali Muhammadi, yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Muhammedi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fatkültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kavgada bıçakla elinden yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan Shahab S. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işleminin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Yüzünde bıçak yarası ve sağ kolunda kırık olan şüpheli sorguya alındı.
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